Altre due assenze per la formazione di Alfonsi e Visi in vista della gara di domenica oltre all’infortunato Angiulli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’ufficialità da parte della Lega Dilettanti il campionato di Serie D riprenderà domenica 23 gennaio. I rossoblù in vista della prossima gara si sono sottoposti a un giro di tamponi, e sono stati rilevati due positivi. Lo ha comunicato lo società.

“La A.S Sambenedettese comunica che l’ultimo giro di tamponi, effettuato in data odierna, ha fatto riscontrare la positività di due atleti del gruppo squadra. Sono state attivate tutte le procedure del caso e i due tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare come da protocollo”.

Dunque per domenica oltre all’assenza di Angiulli, si aggiungono anche i due giocatori in questione che si trovano in quarantena.

