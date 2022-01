La divertente commedia di Peppino De Filippo, portata in scena al Concordia da Enzo Decaro e la sua compagnia, ha divertito e deliziato il numeroso pubblico presente in sala

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Successo atteso e confermato per la deliziosa e divertente commedia di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo“, portata in scena da Enzo Decaro, insieme alla sua compagnia di attori, giovedì 20 gennaio al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, per la regia di Leo Muscato.

Prima rappresentazione in calendario della stagione 2022 del Concordia, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ AMAT, con il contributo di MiC e della Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto, questa nota pièce teatrale, la prima cui lo stesso Decaro ha dichiarato di aver preso parte durante la sua esperienza di attore nella compagnia di Luigi De Filippo, ha divertito e appassionato il numeroso pubblico presente in sala, regalando diversi momenti di ilarità, ma anche di riflessione.

Ambientata in una Napoli degli anni ’80, pur rimanendo fedele all’originale e rispettando i canoni della tradizione teatrale napoletana, questa versione rinnovata della commedia ha comunque incantato il pubblico grazie al suo sapore un pò surreale e un pò contemporaneo e ha toccato tutti da vicino grazie al suo messaggio universale. La storia, infatti, è quella di un uomo, l’avaro imprenditore Gervasio Savastano, vittima delle proprie superstizioni e paure che, però, alla fine, si ritrova a dover riconoscere le proprie fragilità e l’infondatezza di certe assurde credenze.

Un’ interpretazione potente e snella, frizzante e calzante quella che ha dato vita ai vari personaggi che popolavano questa commedia esilarante, in cui tragedia e comicità hanno saputo creare un connubio indiscutibilmente geniale; una ben riuscita messa in scena di una commedia senza tempo.

Stasera, venerdì 21 gennaio, si replica.

