SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità importante in ambito sportivo.

La città di San Benedetto ha avanzato ufficialmente la candidatura per ospitare i test match della Federazione Italiana Rugby-Fir per il triennio 2022-24 e per tutte le iniziative d’interesse collegate. La decisione dà seguito all’esperienza dell’agosto del 2019, quando San Benedetto ospitò l’incontro pre-mondiale tra le nazionali di Italia e Russia, evento che portò più di 10mila spettatori allo Stadio Riviera delle Palme e che fu trasmesso sulle reti nazionali.

“Il rugby è uno sport che ha molto da insegnare a chi lo pratica e a chi lo segue – dice l’assessore allo sport Cinzia Campanelli -. I valori del gioco di squadra, della fiducia, disciplina e rispetto dell’altro, anche se avversario, sono un riferimento per chiunque. Con questa candidatura intendiamo anche offrire la possibilità a questa disciplina di diffondere questi principi anche al di fuori del suo ambito di attività, oltre ovviamente a cogliere l’opportunità di dare lustro al nostro territorio. Riportando il rugby internazionale nella Riviera, infatti, accendiamo nuovamente i riflettori mediatici non solo sulla città di San Benedetto. Inoltre, rinnovando il sodalizio tra il Comune e l’Unione Rugby San Benedetto, da anni attiva nell’organizzazione di eventi collegati alla disciplina, vogliamo ampliare la collaborazione a tutte le realtà affiliate alla Federazione Italiana Rugby del comprensorio”.

“La città dispone di due impianti che possono essere impiegati per ospitare gli eventi organizzati dalla Fir – continua l’assessore Campanelli – Vogliamo dunque valorizzare sia lo stadio Riviera delle Palme sia il campo Nelson Mandela con la speranza di vederci giocare di nuovo i campioni del rugby internazionale”.

