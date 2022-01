GIULIANOVA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 21 gennaio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Giulianova.

Una maxi operazione è stata portata a compimento dal Nucleo Operativo e Radiomobile tra la serata di ieri e le prime luci dell’alba di oggi, sotto il coordinamento della Compagna Carabinieri di Giulianova, ed ha interessato i Comuni di Giulianova stessa e Martinsicuro.

La complessa operazione è scaturita da pregresse attività investigative che i militari hanno condotto sul territorio giuliese, sia sul fronte del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che per la prevenzione dei reati in genere, ed hanno portato a richiedere a carico dei soggetti individuati, tutti già sottoposti a misure alternative al carcere, dei provvedimenti restrittivi più incisivi e finalizzati all’interruzione di tutte le attività illecite.

L’operazione, convenzionalmente denominata “Missing” per l’abitudine, di uno degli arrestati, di evadere dagli arresti domiciliari, è stata avviata all’alba di questa mattina, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del Tenente Antonio Trombetta, bloccavano per un controllo un uomo di origini campane, di 55 anni, che a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Al termine dell’attività la posizione del fermato veniva rapportata all’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Subito dopo scattava il blitz dei Carabinieri di Giulianova, che effettuavano delle perquisizioni a casa di pregiudicati della zona nei Comuni di Martinsicuro e Giulianova, procedendo all’arresto di una donna, originaria di Teramo, 54 anni, di un uomo originario di Giulianova, di 51 anni e di un uomo di 35 anni, di Giulianova, tutti già con pregiudizi di polizia e colpiti da provvedimenti restrittivi emanati dall’Autorità Giudiziaria su richiesta dei Carabinieri giuliesi.

Espletate le formalità di rito in caserma, le persone arrestate venivano tutte associate presso altrettante strutture penitenziarie.

La brillante operazione di servizio condotta dai militari Norm, come quella portata a termine proprio ieri e che aveva portato all’arresto di un pericoloso latitante, rappresenta l’ennesimo eccellente risultato conseguito dai Carabinieri di Giulianova e del loro capillare controllo sulle attività illecite perpetrate ai danni dei cittadini.

