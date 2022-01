SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 21 gennaio, dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Marche, Uil Fpl, Fials, Nursind Rsu.

Queste Rappresentanze Sindacali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte dell’Asur finalizzata alla risoluzione delle gravi problematiche in essere, venute altresì a conoscenza che, per mancanza di fondi, verranno liquidate solo parzialmente le indennità contrattuali relative al mese di novembre 2021 nonché, in assenza di qualsiasi provvedimento non saranno pagate quelle relative al mese di dicembre 2021, alla luce delle gravissime inaccettabili omissioni della Parte Datoriale, indicono due assemblee-presidio, come di seguito specificato:

Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno , 25 gennaio, dalle ore 11.30 alle ore 13;

Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, 27 gennaio, dalle ore 11.30 alle ore 13;

Durante le citate assemblee-manifestazioni saranno rispettate le vigenti disposizioni disciplinanti il contenimento del contagio da Coronavirus.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.