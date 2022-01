Per trent’anni di notizie, per trent’anni di lotte, per trent’anni di avventure… Auguri Riviera Oggi.

Era il 22 gennaio 1992 quando un uomo come tanti, Nazzareno Perotti, amante della sua città e del suo territorio, decise di fondare un giornale che parlasse di noi e avesse a cuore la cittadinanza; quel giornale si chiamava Sambenedetto Oggi. Gia dal titolo del primo articolo si intuiva la necessità di un cambiamento nella concezione di San Bendetto del Tronto, “Palme e mare non bastano più”, un primo passo verso quel turismo fondato sull’accoglienza e sulle strutture.

Nel 2000 si volle fare un passo che già all’epoca sembrava impossibile: approdare sul web. Rendere la notizia immediata e fruibile in qualsiasi momento, nasce così sambenedettooggi.it. Fu uno dei primi giornali online della storia in Italia.

Nel 2006 Perotti, insieme ai tanti giornalisti che nacquero proprio in questo giornale e che oggi scrivono in importanti testate locali, non volle limitarsi alla sua città. Decise perciò di accogliere le notizie di tutti i comuni della Riviera, considerata ormai una realtà a sé stante riunita in un unico grande giornale: Riviera Oggi. Contemporaneamente, si volle dare risalto anche all’entroterra e venne creato il giornale gemello Piceno Oggi.

La crescita non si è fermata, oltre ad aver creato una vera e propria azienda di comunicazione commerciale Riviera Oggi srl, il giornale sta perfezionando un nuovo capitolo della sua storia, la web tv del territorio.



