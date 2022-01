In Acquaviva Picena e Montedinove, i Carabinieri delle rispettive Stazioni di Acquaviva Picena e Montalto delle Marche, hanno fermato alcuni giovani nelle ore serali e notturne, effettuando controlli veicolari e personali e rinvenendo a un trentenne di Montedinove e ad un 21enne di Acquaviva Picena alcuni grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. In entrambi i casi è scattata la segnalazione alla Prefettura ascolana per consumo di sostanze stupefacenti;

A Grottammare e Folignano, i militari rispettivamente delle Compagnie di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, durante i controlli notturni alla circolazione stradale sorprendevano un trentenne di Carassai nel primo caso e un 38enne di Folignano nel secondo, alla guida delle rispettive autovetture, in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertate mediante gli apparati in dotazione. Per i due, oltre al ritiro della patente, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.