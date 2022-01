GROTTAMMARE – Nuova opportunità per i giovani del Piceno.

Sono infatti disponibili 13 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni alla Misericordia di Grottammare 3 dei quali riservati a quei giovani con difficoltà economiche, con una certificazione ISEE che indichi un reddito inferiore a €10000.

Si tratta di un’opportunità che cambia la vita di molti giovani aiutandoli ad una crescente maturità, formazione, sviluppo di capacità e professionalità e soprattutto alla formazione dell’anima e del cuore, viste le attività in ambito sanitario e assistenziale verso i bisognosi della comunità.

L’esperienza del servizio civile dura 12 mesi con un impegno di 25 ore alla settimana, svolte tra servizio, formazione e anche momenti di fraternizzazione e di relazione sociale con i volontari dell’associazione. La domanda va presentata esclusivamente on-line, disponendo obbligatoriamente dello Spid per l’identità digitale (i giovani che non l’avessero possono procurarselo velocemente presso tutti gli uffici postali).

Suggeriamo ai giovani del territorio di poterci contattare prima di inoltrare la domanda on-line per ricevere suggerimenti su come compilare la domanda in modo corretto, affinché non ci siano errori che possano pregiudicare il punteggio finale di valutazione del giovane stesso.

Potete contattare il numero di cellulare messo a disposizione dalla Misericordia: cell. 345-8309752

La scadenza ultima per la presentazione delle domande di adesione al bando del servizio civile è il 26 Gennaio alle ore 14

