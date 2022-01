Il difensore sarà squalificato per la sfida contro il Pineto, ma è pronto a dare una grande mano ai compagni per il girone di ritorno. Ascolta la video intervista in primo piano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Marzio Pica, difensore classe ’02 della Samb arrivato nel mercato di dicembre, ha parlato ai microfoni del club della sua esperienza in rossoblu fino ad ora.

“Sono felice di essere qui, è una grande piazza e la società non ci fa mancare nulla – afferma il centrale – Mi trovo bene sia coi compagni, che con lo staff. Domenica sarò squalificato, ma sono pronto a mettermi a disposizione del mister già dalla prossima partita. La mia carriera? Sono cresciuto nelle giovanili della Lazio, fino alla primavera prima do venire qui sono stato 3 mesi alla Paganese in Serie C. Obiettivi? L’importante è guardare partita dopo partita, sperando di fare meglio del girone d’andata”.

