SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una lunga pausa iniziata dopo la vittoria contro l’Aurora Alto Casertano, i rossoblù hanno avuto modo di recuperare molti giocatori che non erano al meglio in vista della gara di domenica contro il Pineto, salvo probabile slittamento del campionato. Di seguito il punto della situazione e le dichiarazioni del fisioterapista della Samb, Marco Minnucci.

Minnucci: “In questo periodo abbiamo lavorato molto bene e abbiamo recuperato tutto quello che non abbiamo fatto all’inizio in quanto le partite si sono succedute con una rapidità quasi disumana. Il professor Paolini ha fatto un programma sia per recuperare quello che non abbiamo fatto all’inizio sia per dare nuove energie ai ragazzi. Abbiamo recuperato anche alcuni giocatori che fino ad oggi, nei mesi di novembre e dicembre, giocavano acciaccati. Ora per fortuna tutto il gruppo sta abbastanza bene tranne Angiulli che verrà operato giovedì prossimo. I tempi di recupero si sapranno dopo l’operazione”.

