Per la prima volta nella sua storia quest’anno si concluderà la domenica e, proprio come avveniva con le edizioni del passato, lo sprint conclusivo avverrà in Riviera

ANCONA – La presentazione ufficiale della competizione ciclistica “Tirreno Adriatico 2022” ha avuto luogo online giovedì 20 gennaio e ha visto la partecipazione dei sindaci delle città di tappa della Corsa dei due Mari.

La competizione si terrà dal 7 al 13 marzo 2022 e, per la prima volta nella sua storia, avrà termine di domenica andando, di conseguenza, a rinforzare l’effetto festivo dell’evento.

Sarà proprio la città di San Benedetto del Tronto ad ospitare la settima e ultima tappa della corsa la quale, per l’edizione di quest’anno, è tornata ad uno schema più “classico”, con uno sprint finale che avrà luogo proprio nel lungomare sambenedettese.

Oltre a San Benedetto del Tronto l’ultima tappa coinvolgerà molti altri comuni del Piceno come: Offida, Castel di Lama, Ripatransone, Stella di Monsampolo, Pagliare del Tronto, Grottammare e Castignano.

L’evento in sé rappresenta la strategia della Regione Marche per promuoversi come meta primaria per il mondo del ciclismo e, al tempo stesso, per far conoscere al mondo le bellezze dei territori nostrani.

In questo senso risultano emblematiche le parole dell’Assessore con delega allo sport Giorgia Latini, che sottolinea: “Saranno presenti circa 150 televisioni da tutto il mondo, si tratta quindi di un’occasione irrinunciabile per far conoscere le bellezze delle nostre terre e per dare alla Regione Marche tutta la visibilità che merita”.

I dettagli più tecnici dell’evento sono stati illustrati dall’attuale Direttore ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni, che aggiunge: “Quest’anno non sono previsti arrivi in salita, ma ciò nonostante la competizione non sarà meno impegnativa visti i quattordicimila metri di dislivello complessivo. Nelle singole corse i ciclisti troveranno tratte con un dislivello compreso tra il 10 e l’11% che, andandosi a sommare, impegneranno gli atleti in uno sforzo considerevole“.

L’intervento finale è stato proprio quello dell’Assessore allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto Cinzia Campanelli, che ha concluso: “Siamo onorati e felici di ospitare un evento importante come la Tirreno Adriatico. Il coinvolgimento della città proprio nel fine settimana darà ancora più visibilità al territorio e, sicuramente, compenserà il notevole sforzo economico richiesto per organizzare questa iniziativa“.

