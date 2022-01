SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in programma nuovi interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del progetto di recupero del decoro urbano avviato lo scorso dicembre a San Benedetto su disposizione del sindaco Antonio Spazzafumo con il coordinamento dell’assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti.

Le operazioni, che coinvolgono tutti i servizi comunali per il ristoro delle condizioni del territorio urbano, interesseranno l’area a nord dell’Albula.

Nella giornata di lunedì 24 gennaio sarà la volta del tratto di via Balilla che va da via Mazzocchi a via Giovanni XXIII, il tratto di via Bassi da via Mazzocchi a via Gino Moretti, il tratto di via Crispi da piazza Battisti a via Bassi.

Nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio toccherà al tratto di via Giovanni XXIII compreso tra via Livenza e via Bassi, a via Livenza, a via Tagliamento e a via Gino Moretti nel tratto tra la statale 16 e via Bassi.

Lungo le vie interessate dai lavori sarà come di consueto vietata la sosta a tutti i veicoli non autorizzati nell’orario compreso tra le ore 7 e le ore 14. Inoltre, per agevolare l’esecuzione di alcuni lavori, la Polizia Municipale potrebbe disporre l’interruzione del traffico veicolare in tutte le aree degli interventi.

“Il nostro impegno – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – è quello di dare risposte a tutta la città, facendo tesoro delle segnalazioni. Ovviamente parliamo di manutenzione ordinaria, in attesa di poter mettere in campo azioni che diano risposte strutturali e di lungo periodo. Ma credo che, nel frattempo, fosse doveroso dare un segnale immediato di attenzione alle condizioni del tessuto urbano”.

