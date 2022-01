La sfida, in programma domenica 23 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i 6 positivi di ieri, la notizia era purtroppo nell’aria in casa orange.

Il match tra Fano e Porto d’Ascoli, valido per la 17esima giornata di campionato di Serie D, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del focolaio di Covid che ha colpito i ragazzi di Ciampelli. Rimandato dunque l’esordio in campo nel 2022.

Nel frattempo, oggi 19 gennaio alle ore 14.30 è andato in scena il recupero dell’11esima giornata tra Vastese e Montegiorgio, con le due squadre che si sono spartite la posta, 1-1. La squadra di D’Adderio era passata in vantaggio nella prima frazione grazie all’autogol fortunoso di Diouane. Nel corso della ripresa, arrivava la risposta dei rossoblu che, con Zerbo, acciuffavano il pari.

Un punto per parte che permette alla Vastese di proseguire la serie positiva e di agganciare il Pineto a quota 24 (ora la zona play off dista solo due lunghezze) mentre per il Montegiorgio si tratta di un buon punto salvezza.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.