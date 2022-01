SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’annuncio del ritorno di Diego Conson in rossoblù ecco le sue prime dichiarazioni, dopo il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Di seguito l’intervista.

Conson: “Ringrazio tutti i tifosi per i tanti attestati di stima. Può sembrare la solita frase fatta ma è come se non fossi mai andato via. Sono carico e darò tutto me stesso ogni giorno. Ho accettato di tornare perché parlano la piazza, i tifosi, lo stadio e anche ho conosciuto di persona il presidente. Avevo bisogno di nuovi stimoli anche se sono sceso di categoria, ma non mi interessa. Ci sono ragazzi giovani e che si impegnano, l’importante è sudare e correre tutti assieme. Obiettivi personali? Giocare il più possibile ed essere in salute. L’obiettivo di squadra sarà quello di pensare partita dopo partita e allontanarci dalla zona bassa della classifica”.

L’ex Siena, sarà disponibile fin da subito dato che la sua ultima presenza in Serie C risale al 22 dicembre e potrà esordire contro il Pineto.

