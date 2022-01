SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Covid piomba di nuovo sul club di Vittorio Massi.

“Il Porto d’Ascoli Calcio comunica che dal giro di tamponi rapidi antigenico effettuati questa mattina sono stati riscontrati 6 casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, con 5 calciatori e un membro dello staff“.

I tesserati in questione, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento domiciliare – si apprende dai canali ufficiali biancocelesti – La società continua a seguire l’iter del protocollo sanitario ed è in contatto tramite il proprio staff medico con le autorità locali, mentre gli allenamenti continueranno in forma individuale”.

