GROTTAMMARE – I servizi on line del comune di Grottammare hanno chiuso il 2021 con oltre 250mila accessi. L’ultima implementazione in ordine di tempo riguarda i pagamenti effettuabili in modalità telematica, attivati nel mese di ottobre e comprensivi dei servizi più utilizzati dalla cittadinanza, come mensa e scuolabus, per un totale di circa 80 voci.

L’utilizzo dei Servizi On Line fa risparmiare tempo ed evitare code e spostamenti: in qualunque luogo, in qualsiasi momento, 24 ore su 24, il cittadino può inviare comunicazioni, avviare pratiche, verificare le proprie posizioni, effettuare pagamenti, consultare atti, ecc.

Nel 2021 hanno registrato 259.957 accessi (1 gennaio-31 dicembre), di cui 47.022 le consultazioni dell’Albo pretorio, 7.534 quelle di atti amministrativi, 61.311 quelle allo sportello unico per l’edilizia SUE e 34.090 quelle allo sportello SUAP, 1146 si riferiscono alle consultazioni dello Sportello demografico mentre 7.790 a quello dei tributi, 18.536 gli accessi Tari e 228 i pagamenti effettuati in via telematica.

I pagamenti rappresentano l’attivazione più recente all’interno dei piani di digitalizzazione del comune Grottammare, che, va ricordato, da dicembre 2020 è presente nell’app IO ed ha attivato l’accesso mediante Spid ai propri servizi on line, accessibili da giugno 2021 anche con CIE.

Le procedure di pagamento elettronico si basano sulla piattaforma PagoPA, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente dal Portale dei Pagamenti presente nei servizi on line del Comune o, stampando il bollettino, attraverso i soggetti che rientrano nella categoria di Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), come per esempio banche, tabaccherie e sportelli atm abilitati, presentando il documento di pagamento stampato sempre dal Portale dei Pagamenti del sito.

Per accedere ai servizi on line basta un click dall’home page principale del sito istituzionale dell’ente. Alcuni accessi richiedono l’autenticazione, altri sono ad accesso libero. Per riconoscere tale differenza, accanto al pulsante di accesso al servizio è posta l’immagine di un lucchetto; in tal caso, l’accesso è protetto e può essere effettuato mediante sistema di autenticazione SPID o CIE.

