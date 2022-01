Guarisce l’ultimo calciatore che era rimasto in quarantena e torna a disposizione di Alfonsi e Visi. Inoltre è stato comunicato il nuovo allenatore della Juniores, mister Donatello Zappalà. Lo ha comunicato il club in data odierna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’ultimo caso di positività al Covid-19 rilevato lo scorso 5 gennaio, i rossoblu in giornata odierna si sono sottoposti al tampone e tutto il gruppo squadra è risultato negativo. Dunque e torna a disposizione di Alfonsi e Visi. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica che l’ultimo giro di tamponi, effettuato in data odierna, ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Tornerà quindi a disposizione nei prossimi giorni anche l’atleta risultato positivo lo scorso 5 gennaio”.

Rientro sicuramente importante in vista della prossima gara contro il Pineto e che permetterà di avere il numero maggiore possibile di giocatori disponibili.

Oltre alla notizia sopra citata, è stato comunicato il nuovo allenatore della Juniores rossoblu, Donatello Zappalà. Per lui seconda esperienza alla Samb dopo quella della stagione 2011-2012 ed ha avuto anche un passato con il Porto d’Ascoli sia in prima squadra che nella Juniores. Di seguito il comunicato del club.

“Donatello Zappalà sarà il nuovo allenatore della juniores rossoblù. Il tecnico, 50enne, andrà a sostituire Sante Alfonsi, approdato di recente in prima squadra. L’allenatore, originario di Messina, vanta due stagioni (19-20 – da gennaio – e 20-21) in Eccellenza sulla panchina del Porto D’Ascoli, dove aveva anche allenato la squadra Juniores.

Per lui anche un’esperienza con le giovanili della Sambenedettese nella stagione 2011-12.

“Sono molto contento – le parole di Zappalà – ho accettato con orgoglio la chiamata della società, cercherò di contribuire alla crescita di questo gruppo e spero che, vista la situazione, alla ripresa del campionato possiamo farci trovare pronti”.

Confermato, infine, il vice allenatore Antonio Gaeta”.

