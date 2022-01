SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il partito ‘Azione’ avanza.

Sabato 15 gennaio, si è tenuto il primo congresso provinciale di ‘Azione’, il partito fondato nel 2019 da Carlo Calenda. All’incontro, svoltosi online e moderato da Alessandro Maria Bollettini, presidente della Commissione Congressuale, hanno partecipato decine di iscritti provenienti da tutto il territorio piceno che hanno dato vita ad un dibattito approfondito e costruttivo sui principali temi che riguardano la provincia di Ascoli, dalla sanità alle infrastrutture, passando per innovazione, energia ed occupazione.

Si sono poi ripercorse le tappe del partito a livello provinciale, dall’attivismo per il No al referendum sul taglio dei parlamentari, fino alle ultime elezioni comunali sambenedettesi, in cui i candidati azionisti hanno portato un fondamentale contributo alla coalizione guidata da Paolo Canducci, prima nella stesura del programma e poi a livello elettorale, portando la coalizione a raccogliere più preferenze di ‘Pd’ e ‘Movimento 5 Stelle’ e a sfiorare il ballottaggio contro il sindaco uscente. A livello provinciale il partito non è presente solo a San Benedetto, ma sono già ben radicati altri due gruppi: quello di Grottammare e quello della Valle del Tronto. Durante il Congresso è stata inoltre annunciata la formazione del gruppo di Ascoli Piceno, in cui il numero degli iscritti e dei simpatizzanti è in costante crescita.

“Oggi è un giorno importante – ha dichiarato il neo segretario Simone Splendiani – perché iniziamo formalmente un percorso comune ispirato a valori e principi che noi stessi dobbiamo contribuire ad affermare. Il nostro manifesto parla di liberalismo sociale e di popolarismo; sulle ideologie, che per alcuni sono nel passato, bisogna far leva per cambiare la società e le istituzioni allo scopo di renderle più moderne ed eque”.

È intervenuto poi il Segretario Regionale di Azione, Tommaso Fagioli, che ha così commentato l’esito dell’iter congressuale: “Con l’elezione a Segretario di Simone Splendiani, Azione nella provincia di Ascoli rinnova il suo direttivo, allargando il gruppo a nuove figure e premiando il suo lavoro svolto da coordinatore negli ultimi due anni, nel segno della continuità”.

Paolo Canducci, attualmente consigliere di minoranza a San Benedetto e coordinatore regionale nelle Marche dei ‘Verdi Europei’, ha così commentato: “Sono contento di vedere che questa forza politica continui ad essere presente e a crescere sul territorio; Azione ha dato un contributo fondamentale nelle ultime elezioni e tuttora rimane coerente con quanto costruito durante la campagna elettorale; chi ha esperienza politica sa che ciò non è affatto scontato. Faccio i miei migliori auguri a Splendiani e alla sua lista”.

Azione si avvia dunque ad una nuova fase, che vedrà l’organizzazione di riunioni tematiche online settimanali e l’elaborazione di proposte pragmatiche per il rilancio sociale, economico e culturale del Piceno.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.