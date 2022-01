TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 18 gennaio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Teramo

hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione

cautelare personale coercitiva in carcere, un uomo di anni 34

residente a Teramo.

Il predetto, da circa otto anni, maltrattava fisicamente e

psicologicamente, all’interno dell’abitazione familiare, la moglie

convivente. Nello specifico, in diverse occasioni, in evidente stato di

ebbrezza alcolica, per futili motivi, la percuoteva con bastoni, calci,

pugni e schiaffi, mortificandola sistematicamente con insulti a lei e

alla sua famiglia anche in presenza dei figli minori, provocando

nella donna un perdurante stato di ansia e di paura.

La condotta

criminosa si protraeva sino alla data del 12 gennaio 2022, quando la

vittima, esasperata dalla situazione insostenibile e dalle percosse

subite, che le causavano vari traumi contusivi al volto e al corpo,

chiedeva aiuto ai carabinieri.

Le immediate indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla

Procura della Repubblica di Teramo, permettevano di richiedere ed

ottenere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del

capoluogo l’ordinanza di misura cautelare in carcere.

La madre è salvaguardata ed assistita, con i figli minori, presso una

struttura protetta, il marito violento è stato assicurato alla giustizia.

