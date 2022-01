“Gente di mare”, martedì 18 gennaio alle 18.30 ospite il pescatore Francesco Ascolani

Torna “Gente di mare”, la trasmissione di Riviera Oggi dedicata alla piccola pesca, a cura della giornalista Chiara Poli.

Protagonista della prima parte della quarta puntata è Francesco Ascolani pescatore che nel 1970 inizia il suo percorso da “mozzo” di bordo e col passare del tempo diviene Comandante, sui transatlantici nei porti del Ruanda e non solo ci racconti i suoi 50 anni in mare tra i porti di tutto il mondo e il suo rientro a San Benedetto e il suo amore per la piccola pesca.

In onda martedì 18 gennaio alle 18.30

Premiere

https://youtu.be/EXdh2JhlGS0