SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione 2022 del teatro Concordia, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ AMAT, con il contributo di MiC e della Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto, si apre con la commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, per la regia di Leo Muscato, che vedrà protagonista giovedì 20 e venerdì 21 gennaio il celebre attore napoletano Enzo Decaro.

Quella che porterà in scena Decaro con la sua compagnia di attori “ è una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte” come lui stesso l’ha definita. E’ il primo spettacolo che Decaro fece insieme al figlio di Peppino, Luigi De Filippo, nella cui compagnia teatrale lavorò per due stagioni prima di trasferirsi a Milano a studiare regia.

Pur rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, la versione che Decaro porterà sul palco del Concordia ha un sapore più contemporaneo perché, se Peppino De Filippo aveva ambientato la sua storia nella Napoli un po’ oleografica degli anni ’30 e poi Luigi ne aveva posticipato l’ambientazione una ventina di anni più tardi, la compagnia di Decaro sposterà l’azione in un periodo più vicino ai nostri giorni, ambientando la storia in una Napoli anni ’80, una città un po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona.

Il protagonista della storia, che assomiglia ad alcuni personaggi di Molière che Luigi De Filippo amava tanto, è l’ avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura perché vede segni funesti ovunque: nella gente che incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte, e teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. La moglie e la figlia sono sull’orlo di una crisi di nervi e non possono nemmeno uscire di casa perché lui glielo impedisce; i suoi dipendenti sono stanchi di sopportare le sue assurde manie ossessive. Il culmine viene raggiunto quando Gervasio licenzia il suo dipendente Malvurio soltanto perché è convinto che porti sfortuna, nonostante l’uomo minacci di denunciarlo e portarlo in tribunale per calunnia. Un giorno, però, arriva nel suo ufficio Sammaria, un ragazzo in cerca di lavoro che sembra intelligente, gioviale e preparato, ma il commendator Savastano è attratto da un’altra qualità: la sua gobba. Da qui inizia una serie di eventi paradossali ed esilaranti che vedrà al centro della vicenda il povero commendator Savastano, vittima delle sue stesse superstizioni.

