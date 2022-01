SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di Ruggero Latini, Presidente del Comitato d’Indirizzo della Riserva Naturale Regionale Sentina, giunta in redazione il 17 gennaio. A seguito dell’incendio avvenuto venerdì scorso nella Riserva naturale Sentina, il Presidente nell’assicurare che verranno effettuati circa controlli per la valutazione delle conseguenze ed i tempi di recupero ambientali ha commentato in tale modo.

Ancora una volta la Sentina è fatta oggetto di atti vandalici, sembra infatti che l’incendio di ieri sia opera di qualche scriteriato. Tale episodio ripropone la problematica sempre presente alla nostra attenzione di vigilare e di presidiare quanto più possibile il territorio della Riserva Sentina.

Nel ringraziare quanti consapevoli di tutelare un importante patrimonio ambientale hanno tempestivamente segnalato l’incendio di ieri, esprimo il mio forte apprezzamento al Sindaco Antonio Spazzafumo che ha manifestato la sua ferma volontà di procedere affinchè nell’ambito di un eventuale procedimento giudiziario il Comune, quale Ente gestore della Riserva Sentina, si costituisca parte civile nei confronti dei responsabili.

Tale esternazione del Sindaco, peraltro non scontata, oltre ad essere segno di attaccamento rappresenta certamente un approccio positivo per la realizzazione del programma d’azione per lo sviluppo delle potenzialità della Riserva Sentina.

