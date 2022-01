Infiniti auguri a Gina Vallorani che oggi compie 100 anni!

In occasione del suo compleanno, i familiari ricordano il secolo di vista trascorso, rivolgendole un dolce pensiero.

Il 17 gennaio si compie un secolo di vita vissuta ed intessuta di avvenimenti nazionali nella persona di Gina Vallorani, che viene festeggiata per aver raggiunto 100 anni .Ella è testimone della vita rurale ripana del tempo e dell’eco, ancora viva, della prima guerra mondiale nella memoria del padre reduce. In questi anni Gina ha assorbito valori, fede ed usanze di un mondo allora vivo e via via diradatosi. Ha conosciuto l’avventura operosa dell’emigrazione negli Stati Uniti, conservando, tuttavia, il calore dell’umanità familiare e sociale del luogo di origine. Molto forte di temperamento e di impegno, la festeggiata è stata a contatto in modo vincente con due culture del vivere ed è, oggi, una fonte di esperienze concrete e di sentimenti non facilmente eguagliabili.

Tanti sono stati i suoi compagni familiari di viaggio che popolano i suoi ricordi fra cui, quello dolorosissimo, della perdita di una giovane figlia e della lontananza del figlio, che vive ed opera negli Stati Uniti, là da lei portato in tenera età e là formatosi culturalmente e nel suo lavoro di dirigente.

Le attuali generazioni formulano i più affettuosi complimenti ed auguri per il traguardo raggiunto e sperano che la sapienza di Gina frutti ancora a lungo come esempio ed insegnamento per il mondo attuale, certamente più dotato sul piano strumentale ma in una progressiva delimitazione di competenze e relazioni umane.

Cara Gina, l’abbraccio che oggi di cuore ti diamo vale deferenze e gratitudine e Ti assicuriamo che sei affettivamente parte di noi!

