“Nel girone di ritorno puntiamo a ripeterci. I nuovi acquisti? Hanno le caratteristiche ideali per questa società”. Leggi l’intervista completa al direttore generale e responsabile dell’area tecnica orange

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Acquisti mirati nel mercato invernale, con il giusto mix tra valori umani e tecnici.

Ecco sensazioni e ambizioni del direttore generale e responsabile dell’area tecnica Gigi Traini, l’uomo che ha costruito la favola Porto d’Ascoli Calcio insieme al presidente Massi.

“Per prima cosa siamo molto contenti di quanto fatto finora nel campionato di Serie D, nel girone di ritorno puntiamo a ripeterci per continuare a raccogliere grandi soddisfazioni. Abbiamo dimostrato di poter dire la nostra contro qualsiasi avversario e vogliamo proseguire così anche nel 2022. I nuovi acquisti? Sono arrivati ragazzi importanti, sia dal punto di vista tecnico che umano. Spagna e Marini li seguivamo già dall‘estate perché hanno le caratteristiche ideali per questa società, Dondoni invece è stata un’occasione last minute e siamo orgogliosi di averlo riportato a casa dopo le sue varie esperienze tra Serie B e C”.

Alla ripresa del campionato, dunque, è vietato smettere di sognare per il Porto d’Ascoli:

“Continuo a dire che abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Vogliamo giocare il nostro calcio e portare avanti le idee del Porto d’Ascoli, poi a fine stagione vedremo dove saremo arrivati. Possiamo contare su un mix ideale tra gioventù ed esperienza, ma soprattutto tra qualità tecniche e caratteriali. L’unione è la nostra forza, siamo una grande famiglia”.

