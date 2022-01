Provvedimenti comunicati direttamente con una nota stampa giunta in redazione il 15 gennaio dall’Arma

FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 23enne per aggressione e furto di un portafoglio ai danni di un individuo.

Deferimento, invece, per un’altra persona per non aver rispettato i domiciliari: dovrà rispondere di evasione.

