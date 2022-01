SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande soddisfazione per l’ associazione sambenedettese “AsinoPiceno“, che si occupa di attività assistita con animali e che nel febbraio scorso ha varato il progetto “Take Home“, con lo scopo di favorire la socializzazione tra i giovani, l’attivismo civico e l’adozione di sani stili di vita a contatto con la natura.

“Take Home” ha, infatti, coinvolto tanti giovani che, incontrandosi nei fine settimana per costruire, con la supervisione di operai ed educatori, un recinto, una staccionata e un paddock per gli asini, hanno potuto, così, trascorrere molto tempo in campagna all’aria aperta, acquisire nuove abilità e manualità e stringere nuove relazioni sociali. Grazie alla collaborazione dell’imprenditore Giuseppe Merlini, che ha messo a disposizione il terreno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha sostenuto l’iniziativa, e della cooperativa Hobbit, che ha fornito alcuni operai esperti in edilizia e giardinaggio, il progetto ha preso forma, favorendo sia lo sviluppo del volontariato tra i giovani, sia la diffusione di uno stile di vita sano a contatto con l’ambiente naturale, in un periodo in cui il mondo virtuale sta purtroppo prendendo il sopravvento.

Il progetto si è concluso con successo l’8 gennaio con l’inaugurazione dell’asineria, che ha visto la partecipazione di adulti e bambini che hanno accompagnato le asinelle Agostina e Zambrotta nella loro nuova casa vicino al centro educativo “La Contea” di San Benedetto del Tronto.

