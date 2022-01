GROTTAMMARE – Funziona la procedura di screening per l’applicazione delle nuove norme sul monitoraggio dei contagi nelle scuole elementari, organizzata dal comune di Grottammare: in questa prima settimana di rientro a scuola, 5 delle nove classi della primaria nelle quali si sono verificati casi di positività sono rientrate in presenza, grazie all’iniziativa condotta in collaborazione con la Farmacia comunale Della Regina. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di destinare risorse del bilancio per rendere più tempestivi i controlli, attraverso una campagna di screening gratuito per le famiglie coinvolte che consente di ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione dei tamponi previsti dai protocolli sanitari e, di conseguenza, limitare il numero delle classi costrette alla didattica a distanza.

La procedura introdotta dal Decreto Legge del 7 gennaio prevede, per le classi delle scuole elementari nelle quali si verifichi un caso di positività, due tamponi di controllo a tutti gli alunni della classe: uno nell’immediatezza, al riscontro del caso, un altro dopo 5 giorni. Tali controlli consentono di mantenere la didattica in presenza, purché non si verifichi un secondo caso di positività.

“Ci siamo subito resi conto – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – che questa nuova procedura sarebbe stata ingestibile da parte della sola Asur: sarebbe stato impossibile somministrare con rapidità tutti questi tamponi a tutte le classi delle scuole primarie del territorio interessate da casi di positività. Per questo il Comune ha deciso di fare la sua parte, finanziando le attività di screening attraverso il supporto della Farmacia comunale della Regina in Valtesino. Con questo progetto alleggeriamo il peso che il sistema sanitario sta affrontando ormai da due anni, supportiamo le famiglie degli alunni in una fase delicatissima dell’emergenza sanitaria e, soprattutto, consentiamo il più possibile il mantenimento della didattica in presenza. Anche questa volta, ringrazio di cuore la Dirigente scolastica Luigina Silvestri e il Presidente del Consiglio di Istituto per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo insieme a noi”.

