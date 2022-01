TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 15 gennaio dalla Questura di Teramo.

A seguito di numerosi controlli effettuati in particolare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre scorsi, da personale dell’Arma dei Carabinieri di Martinsicuro, in occasione dei quali è stata rilevata la presenza all’interno di un locale “kebab”, sito in quel comune, di molte persone con a carico gravi precedenti di polizia, uno dei quali sottoposto a libertà controllata, il Questore della Provincia di Teramo ha adottato nei confronti dell’esercizio commerciale un provvedimento ex articolo 100 Tulpsdi sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni, durante i quali il suddetto locale rimarrà chiuso.

Nella giornata di ieri un cittadino bulgaro di 38 anni, scarcerato dal Carcere di Teramo, è stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale adottato dal Prefetto della provincia di Teramo ed è stato accompagnato da personale della Questura di Teramo presso il centro per i rimpatri di Bari, in attesa del rimpatrio.

Il cittadino straniero era destinatario di una misura di sicurezza, in quanto condannato dalla Corte di Appello dell’Aquila per violenza sessuale e lesioni personali.

