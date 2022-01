Il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni, insieme al consigliere Stefano Brutti e all’assessore Eleonora Sacchini si sono recati in visita per portagli gli auguri di tutta la comunità e donargli un libro dell’Arco Club contenente alcune poesie di Mario Bucci.

Loris Saccutelli è giunto alla veneranda età di 100 anni!

Lo scorso 13 gennaio, in occasione di questo importante traguardo, il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni, insieme al consigliere Stefano Brutti e all’assessore Eleonora Sacchini si sono recati in visita per portagli gli auguri di tutta la comunità e donargli un libro dell’Arco Club contenente alcune poesie di Mario Bucci.

Un dono, questo, che simboleggia quanto Loris sia parte essenziale della storia del suo paese. Nato e cresciuto a Cupra, infatti, egli stesso ha contribuito alla redazione di alcuni libri di memoria storica.

Di mestiere egli faceva il parrucchiere e tra le sue clienti, racconta Loris tra i suoi aneddoti, c’era anche la Contessa Vinci di cui era solito frequentarne il palazzo quando si trovava ad acconciarle i capelli, fermandosi a pranzo nei piani bassi con la servitù.

Sebbene Loris, giovane dentro, si ritenga quasi offeso quando gli viene ricordata la sua età, un traguardo così importante è certamente da festeggiare e a lui vanno i migliori auguri!

