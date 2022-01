Le dichiarazioni del croato e della sua nuova esperienza in Italia e in rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti per i rossoblu in vista della gara del 23 gennaio con il Pineto.

In giornata odierna è stato effettuato un altro giro di tamponi e mister Alfonsi riesce a recuperare altri due giocatori, i casi di positività al Covid-19 in casa Samb scendono a due (un giocatore e un membro staff).

Di seguito il comunicato del club: “La A.S Sambenedettese comunica che l’ultimo giro di tamponi, effettuato in data odierna, ha fatto riscontrare la negativizzazione di altri 2 atleti del gruppo squadra. Resta in isolamento domiciliare, in quanto ancora positivo, un solo atleta che potrà eseguire di nuovo il test la prossima settimana. Il membro dello staff, risultato positivo lo scorso 3 gennaio, si sottoporrà invece al tampone di guarigione nella giornata di domani.

Inoltre dopo la sessione del venerdì, stato intervistato il difensore croato Ivan Zgrablic. Di seguito la sue due dichiarazioni in inglese e tradotte.

-Come ti trovi in Italia e alla Samb?

Zgrablic: “Mi trovo bene, San Benedetto è una bella città, e inoltre si mangia bene. Mi trovo bene in questa squadra, ho trovato belle persone e ottimi professionisti”.

-Raccontaci la tua carriera

“Ho iniziato a giocare nella squadra della mia città, Pola, e poi sono andato nel NK Istra. Dopo aver giocato in prima e seconda serie croata ho avuto esperienze nei massimi campionati di Romania e Slovacchia, prima di arrivare alla Sambenedettese”.

-Ti trovi meglio in una difesa a 3 o a 4?

“Mi trovo bene in ogni caso, sono il miglior difensore della squadra… Scherzo! Luka Tomas, Attila Varga e Marzio Pica sono ottime persone e ottimi giocatori, mi trovo bene con tutti”.

-È arrivato un altro difensore croato a dicembre, lo conoscevi già?

“Conoscevo Luka Tomas di nome e sapevo che giocava qui da diversi anni, sono molto felice si sia unito a noi”.

-Con la lingua come te la stai cavando?

“La lingua non è molto difficile, in campo mi trovo bene e capisco tutto”.

-Quali sono le tue speranze per l’anno nuovo?

“Spero finisca presto questa situazione col COVID, e poi voglio solo vincere più partite possibili con la Samb”.

-Dicci qualche parola in italiano che hai imparato

“Saluto tutti i tifosi, Samb per sempre!”

