AGGIORNAMENTO ORE 16

Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità regionale sono 4257 i casi da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore su 19324 tamponi eseguiti.

La Regione Marche spiega: “Si precisa che l’elevato numero di nuovi casi positivi di oggi, una incidenza che potrebbe verificarsi anche nei prossimi giorni, è la conseguenza della Circolare regionale relativa alla gestione della positività anche con il Tampone Antigenico Rapido emanata nei giorni scorsi, che amplia la platea di soggetti preposti all’effettuazione del test certificato per la diagnosi. Quindi nel conteggio ora confluisce tutta la diagnostica effettuata con tampone molecolare e antigenico anche nelle Farmacie convenzionate, dai Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, punti ddt e nei Laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati, non solo nel caso di contatto di soggetto positivo (come avveniva in precedenza). L’Asur inoltre, in conseguenza del provvedimento, sta recuperando il tracciamento arretrato dei giorni precedenti”.

518 nel Piceno, 1042 nel Pesarese, 1053 nel Maceratese, 1142 nell’Anconetano, 404 nel Fermano e 98 fuori regione. Il tasso incidenza cumulativo su 100 mila abitanti: 1027,76.

I ricoveri in totale sono 329, quattro in più rispetto a ieri. Cinquantotto in Terapia Intensiva (tre a San Benedetto) e sessantotto in Semi (sette ad Ascoli Piceno).

Un decesso nelle ultime 24 ore nelle Marche.

Per visualizzare il documento odierno completo, clicca qui.

