Provvedimenti diffusi dall’Arma in una nota giunta in redazione il 14 gennaio

FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sotto sequestro dosi di cocaina e metadone, anche soldi in contante e altro materiale.

Infine denunciate altre due persone per ricettazione e utilizzo indebito di una carta di credito. Provvedimenti diffusi dall’Arma fermana in una nota giunta in redazione il 14 gennaio.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.