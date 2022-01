SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti in casa rossoblu in vista della gara tra dieci giorni contro il Pineto presso lo Stadio “Riviera delle Palme”. Dopo la sessione del giovedì, ecco le dichiarazioni di Luca Lulli. Di seguito l’intervista.

Lulli: “Pausa positiva per noi, stiamo mettendo benzina nelle gambe e stiamo lavorando bene. Stiamo recuperando i ragazzi che erano infortunati e che erano in quarantena. Sono due anni che c’è stata la possibilità di un mio ritorno in rossoblù e quest’anno si è concretizzata. Il primo periodo non è stato positivo, è inutile girarci intorno ma abbiamo vinto le ultime due partite. Sarà importante ricominciare con una vittoria alla prima partita. Mi sto trovando bene perché già conosco la piazza, il gruppo si sta formando ed è composto da bravi ragazzi. Ultimamente abbiamo cambiato atteggiamento perché dovevamo cambiare trend di risultati e ci sta girando qualche episodio a favore. Esultare per un mio gol? Spero presto ma per me l’importante è esultare sotto la Curva per i tre punti”.

