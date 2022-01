TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 13 gennaio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stanotte, intorno alle 22.40, due squadre di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto e del Comando di Teramo sono intervenute al chilometro 326 dell’Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Sud, a seguito di un grave incidente stradale. Dai primi accertamenti sembrerebbe che una Fiat 500X, con alla guida una donna, ha tamponato un camion Iveco ACT80 dell’Esercito con a bordo due militari.

A causa del violento impatto l’autista dell’autocarro ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un lato, andando ad impattare contro il guardrail che è penetrato all’interno della cabina di guida. La Fiat 500X, gravemente danneggiata a causa dell’incidente, ha invece terminato la sua corsa salendo sulla scarpata del lato destro della carreggiata.

La donna alla guida è uscita illesa dall’impatto mentre il militare alla guida del mezzo pesante è rimasto incastrato all’interno della cabina.

Per estrarlo dall’abitacolo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo impiegando le cesoie e il divaricatore idraulici, riuscendo a raggiungerlo solo dopo aver tagliato il tetto della cabina con una mototroncatrice. Il conducente, una volta estratto, è stato affidato alle cure del personale sanitario dell’autoambulanza del 118 di Sant’Omero, con cui è stato trasportato presso l’ospedale di Teramo.

L’altro militare a bordo del camion non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, successivamente recuperati dai carroattrezzi giunti nel frattempo sul luogo dell’incidente.

Una corsia dell’autostrada in direzione Sud, è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento e per i rilievi dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia Stradale e personale della società autostradale.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.