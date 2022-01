MONTEPRANDONE – Tappa numero sette del campionato di serie B, la prima del nuovo anno al palazzetto di via Colle Gioioso. L’Handball Club Monteprandone sabato 15 gennaio, alle 18, ospiterà Chieti.

La squadra di coach Andrea Vultaggio ha approcciato il 2022 con una vittoria, seppure un po’ sofferta, a Falconara nell’ultimo turno. Adesso ai blu si chiede di insistere. Chieti ha giocato cinque partite: ne ha vinte tre e perse due.

Nel mirino c’è sempre la capolista Lions Teramo, 2 punti avanti in classifica. Gli abruzzesi giocheranno domenica, dunque conoscendo già il risultato dell’HC, proprio contro Falconara.

E al Colle Gioioso sabato in occasione della gara tra Monteprandone e Chieti ingresso gratuito per tifosi e sportivi, ma solo quelli in possesso di Green Pass.

