Prosegue il sindaco: “Stanziati quasi 150 mila euro per il nuovo impianto di illuminazione del PalaBorgognoni, 40 mila euro per l’acquisto di un nuovo veicolo desistito ai servizi sociali, per il trasporto di persone disabili e fragili e 7 mila euro per il Memoriale Chicco Zorzi”

CAMPLI – “La Regione Abruzzo è vicina al Comune di Campli e i finanziamenti in arrivò ne sono la dimostrazione più evidente”. È quanto dichiara il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che aggiunge: “La Regione ha infatti stanziato quasi 150 mila euro per il nuovo impianto di illuminazione del PalaBorgognoni, 40 mila euro per l’acquisto di un nuovo veicolo desistito ai servizi sociali, per il trasporto di persone disabili e fragili e 7 mila euro per il Memoriale Chicco Zorzi. Voglio ringraziare per questo impegno l’Assessore Regionale, Pietro Quaresimale, con il quale prosegue il lavoro in sinergia a sostegno del nostro territorio. Allo stesso modo, il mio ringraziamento va al Sottosegretario Umberto D’Annuntiis per lo stanziamento di circa 1,5milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali che attraversano il nostro territorio come la SP17, SP17/A, SP17/B e la 61A a Sant’Onofrio, Paterno, Gagliano, Boceto, Morge e Fichieri. E senza dimenticare – conclude Agostinelli – i 2 milioni di euro relativi ai danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio 2017, per i quali è stato già individuato un elenco puntuale di opere su tutto il nostro territorio”.



Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.