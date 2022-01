Cinque incontri rivolti ad aspiranti imprenditrici e imprenditori dai 18 ai 35 anni pronti a trasformare in realtà lavorative le proprie idee

MONTEPRANDONE – Uno sguardo al futuro.

Partirà giovedì 20 gennaio il corso di formazione “Io faccio! Dall’idea all’impresa”, ideato dalla cooperativa Abilita che gestisce lo Sportello Impresa Giovani, un servizio del Comune di Monteprandone.

Il corso, alla sua prima edizione, è rivolto ad aspiranti imprenditrici e imprenditori dai 18 ai 35 anni pronti a trasformare le loro idee in una realtà lavorativa. L’obiettivo è quello di accompagnare i corsisti lungo le fasi del processo di creazione di una nuova impresa, conoscere realtà aziendali e percorsi di giovani imprenditori nelle Marche e in Italia; condividere tra pari, grazie alla facilitazione di un/a professionista, pensieri, preoccupazioni, creando così momenti di contaminazioni, creatività, conoscenza e formazione esperienziale.

I temi affrontati saranno: “fare impresa e attitudini imprenditoriali” (20 gennaio), “forme giuridiche: il vestito migliore di ogni impresa e forme di finanziamento” (27 gennaio), “business model e business plan: l’importanza di pianificare” (3 febbraio), “controllo di gestione: i conti tornano?” (10 febbraio) e “marketing, web e social media” (19 febbraio).

Le lezioni saranno tenute da professionisti ed esperti quali la dottoressa Micaela Gasparrini (consulente aziendale per la ricerca di fondi pubblici), la dottoressa Sara Leonetti (manager in grandi aziende e multinazionali e consulente di e-commerce e marketing, esperta di comunicazione e-branding e docente universitaria) e il dottor Alessandro Savino (consulente del lavoro).

Il corso si svolgerà in presenza presso il Centro GiovArti, in viale De Gasperi n. 235, a Centobuchi di Monteprandone, in orario pomeridiano, dalle 17 alle 20. È necessario, dunque, avere il green pass rafforzato. Si darà comunque la possibilità di partecipare a distanza attraverso un link che verrà fornito all’atto di iscrizione.

Il corso è completamente gratuito; per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a: impresa.giovani@comune.monteprandone.ap.it oppure telefonando ai referenti di ‘Abilita’ al numero 3891039919.

