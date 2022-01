GROTTAMMARE – E’ stato il performer piceno Francesco Casagrande ad aprire la stagione 2022 del talk show digitale da remoto “Picenum Talk”, a cura dell’associazione policulturale “Artistic Picenum“. Ospite della 23^ puntata, Francesco Casagrande si è distinto per brillantezza, versalità e capacità di condividere esperienze culturali di gruppo. Apprezzato per la sua arte recitativa, che lo ha visto protagonista con i gruppi teatrali “Ribalta Picena”, “Maschere Vive”, “Liberi Teatranti”, “Gruppo Amici dell’Arte” di Offida e nella classica manifestazione natalizia ” Natale al Borgo”, oltre che nell’interpretazione rivisitata di diverse celebri commedie del teatro napoletano di Scarpetta e dei De Filippo, Casagrande ha rivelato anche doti di scrittore, occupandosi di rubriche dedicate alle tradizioni sambenedettesi e collaborando in diversi contesti culturali e sociali locali.

Nella puntata di “Picenum talk” in cui è stato ospite, per la regia di Marco Meconi, è stata raccontata la sua storia, con particolare attenzione alla sua recente opera editoriale dal titolo “Mondi“, che fa parte di una triade letteraria iniziata nel 2019 e che raccoglie sia poesie legate al territorio che temi di attualità. La copertina è stata realizzata dalla disegnatrice Jaqueline Sanchez Aguado.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.