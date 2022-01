CUPRA MARITTIMA – In programma al cinema Margherita di Cupra Marittima, da venerdì 14 gennaio, l’ultimo attesissimo film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, “America Latina”, presentato a Venezia 78.

“America Latina” è un thriller e, al tempo stesso, una storia d’amore. Massimo Sisti, interpretato da un bravissimo Elio Germano, è il titolare di uno studio dentistico. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

Lunedì 17 e martedì 18 torna “Il cinema Ritrovato”, capolavori restaurati in qualità 4k, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna. Sarà la volta del film del 1932 “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer. Uno dei grandi film della storia del cinema, una delle avventure più enigmatiche e coinvolgenti, un film horror, fantastico, un film di nebbie, di luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori. E’ la strana avventura del giovane David, che, da solo, in un paese straniero (forse un sogno, forse il suo inconscio), immerso in un eterno crepuscolo, deve affrontare segnali malefici, ombre ambigue, misteriose morti, indecifrabili personaggi per trionfare sull’occulto e poter tornare alla luce e all’amore. La colonna sonora originale, composta da Wolfgang Zeller, è eseguita per l’occasione dall’orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Agli studenti under 20 di scuole musicali è riservato uno sconto speciale di 4€.

LA PROGRAMMAZIONE DAL 14 AL 18 GENNAIO:

AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (ITA 2021,93′)

Venerdì 14/01 ore 19,00-21,15

Sabato 15/01 ore 19,00-21,15

Domenica 16/01 ore 17,00-19,00-21,15

Lunedi 17/01 ore 21,15*

*ingresso 5€

Il Cinema Ritrovato -restauro in 4k

VAMPYR di Carl Theodor Dreyer (FR/DE 1932, 72′)

lunedì 17/01 ore 19,00

martedì 18/01 ore 21,15

ingresso unico 5€

informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: www.cinemamargherita.com Per Per accedere al cinema :

–consigliata la prenotazione da effettuare sul sito come richiesto dalla normativa per il tracciamento sanitario anti Covid.

–igienizzare le mani

-essere in possesso di Super Green Pass

-indossare la mascherina FFP2

– vietato consumare cibo o bevande al chiuso

La normativa prevede la capienza al 100%, ma il Margherita preferisce mantenere una capienza che non supera il 75%