SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Diventa anche tu volontario!”, questo l’invito della Croce Rossa Italiana di San Benedetto, che martedì 1 febbraio alle ore 21 darà il via al nuovo corso base per entrare nel team.

Iscriversi è semplice, basta andare online su gaia.cri.it e seguire le procedure richieste oppure chiamare allo 0735781180 dalle 9 alle 19, un operatore sarà sempre disponibile per dare informazioni.

Il mondo del volontariato è per chi, dai 14 anni in su, vuole vivere opportunità e esperienze di crescita e arricchimento umano e personale al servizio degli altri. I sette Principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché i relativi Valori umanitari, ispirano, guidano e conformano l’azione degli appartenenti alla Croce Rossa Italiana. Per fare ciò, risulta fondamentale renderli patrimonio comune e condiviso per tutte le persone che compongono l’Associazione, attraverso azioni di formazione e divulgazione.

“Oggi, il nostro Comitato è composto da 270 volontari e ci prepariamo a crescere – ha detto Cristian Melatini Presidente di Croce Rossa San Benedetto del Tronto – ogni corso di formazione è la risposta a una richiesta: in tantissimi durante la pandemia hanno riscoperto il valore dello spirito di servizio. Mettere gli aspiranti volontari nella condizione di operare con consapevolezza e responsabilità è una prerogativa che viviamo con grande responsabilità”.

L’intero corso si svolgerà online a partire dal primo appuntamento di martedì 1 febbraio alle ore 21 in cui verranno fornite tutte le notizie necessarie per percorrere insieme questo percorso fatto di formazione, pratica e voglia di mettersi in gioco.

