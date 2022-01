SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il giro di tamponi fatto sei giorni fa, dove è risultata un’altra positività nel gruppo squadra, in giornata i rossoblù hanno eseguito l’ultimo giro di tamponi. Mister Alfonsi recupera tre giocatori, risultati negativi, che erano stati posti in quarantena. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S Sambenedettese comunica che l’ultimo giro di tamponi molecolari, effettuato in data odierna, ha fatto riscontrare la negativizzazione di 3 atleti del gruppo squadra. Restano ancora in isolamento domiciliare, in attesa di eseguire il test, altri 3 atleti e un componente dello staff”.

Dunque scendono a quattro i casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra rossoblù.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.