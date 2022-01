SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 17 dicembre la decima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Dopo la sconfitta con il Piceno United Mmx, lo Sporting Grottammare torna alla vittoria battendo Amatrice C5 in casa per 6-1. Per la squadra allenata dall’allenatore-giocatore Lini a segno: Corradetti, Poggi, Voltattorni, Lini e Paoletti doppietta. Dunque i grottammaresi si portano al terzo posto a 18 punti a 9 lunghezze da Offida C5 e L’Altro Sport a pari merito e che si giocano il primato.

Decima sconfitta consecutiva per Sordapicena, battuta 3-11 da Offida C5 dopo aver disputato un buon primo tempo concluso 3-3. Per la formazione di mister Merlini a segno: Camela, Ciabarra e Giosia.

Rinviata a data da destinarsi la gara Futsal L.C. – Amici 84, che si sarebbe dovuta giocare il 7 gennaio.

Inoltre la Lega Dilettanti ha ufficializzato la sospensione del campionato, che riprenderà il 21-22 gennaio.





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.