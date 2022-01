SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’attività boccistica nazionale riparte da San Benedetto del Tronto con la prima gara sport per tutti in programma per l’anno 2022. Domenica 16 gennaio infatti è in programma una gara nazionale a coppia specialità raffa che ha visto davvero un numero di iscritti sorprendente.

Oltre duecentosessanta coppie iscritte, trentaquattro gironi che impegneranno per le eliminatorie tutte le bocciofile della provincia di Ascoli e Fermo. Le finali, previste nel pomeriggio di domenica, si svolgeranno con le stringenti misure di sicurezza anti covid nell’impianto di San Benedetto del Tronto.

Sono attesi in riviera tutti i migliori atleti di questa specialità provenienti da ogni parte d’Italia, compresa la presenza del campione del mondo Gianluca Formigoni. Alla premiazione saranno presenti tutte le autorità Istituzionali, della Federazione FIB e del Coni provinciale.

In particolare molto attesa è la prima presenza ufficiale del nuovo Sindaco della città Antonio Spazzafumo verso il quale la Società Bocciofila ripone molta fiducia per la risoluzione delle diverse problematiche sia per quanto riguarda il rifacimento dei campi dell’impianto di via Sgattoni che per il progetto all’aperto di via degli Oleandri.

Per la società Sambenedettese e per il gruppo dirigente è uno stimolo enorme per continuare nel lavoro di rilancio di questa bella disciplina sportiva nella nostra città.

Tante sono le attività in programma anche per l’anno che è appena iniziato; a breve infatti ripartirà il progetto “Bocciando s’impara” con la scuola elementare, l’attività con i diversamente abili di concerto con il Centro salute mentale e i vari campionati di categoria maschili e femminili per tutti gli atleti iscritti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.