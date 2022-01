L’attaccante torna ufficialmente in Serie C dopo l’annuncio da parte del club rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la rescissione contrattuale del portiere classe 03′ Francesco Bruno, ecco un altro addio in casa Samb. La società, in giornata odierna, ha comunicato tramite i propri canali il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Carmine De Sena alla Pro Sesto, squadra che milita nel Girone A di Serie C. L’attaccante arrivato dopo l’esperienza al Carpi, conclude la parentesi rossoblu con 11 presenze e 3 gol. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Carmine De Sena alla Pro Sesto. All’attaccante la società augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro.”

Una cessione che era nell’aria dato l’arrivo di Cardella dal Pineto, dunque ad oggi mister Alfonsi può fare affidamento a tre attaccanti, oltre all’ex abruzzese, ci sono anche Fall e Ferri Marini.

