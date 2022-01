SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota giunta in redazione da Fulvio Silvestri, presidente del Circolo Tennis Montanari.

Oggi lunedi 10 gennaio è una data storica per il nostro Circolo. Per la prima volta in oltre 52 anni dì attività chiuderà i cancelli a data da destinarsi. Proprio nell’anno in cui il Coni ci omaggia del Diploma al Merito siamo purtroppo costretti a gettare i remi in barca. Il motivo è semplice, i costi dell’energia non sono più sostenibili per una piccola realtà come la nostra.

Le bollette quasi quadruplicate a causa degli aumenti ci impongono una riflessione onesta: perché continuare quando chiudere è l’unica soluzione sensata?! Forse per i molti giovani dì Porto d’Ascoli che ogni giorno vivono con grande passione la nostra meravigliosa Scuola Tennis capitanata dalla fantastica Maestra Federale Cristina Celani?

O forse per i meno giovani che da oltre mezzo secolo si riuniscono, si supportano e si aiutano da veri Amici?

Per i soci agonisti dì tutte le età che amano confrontarsi in un meraviglioso sport ed in un ambiente davvero da favola ricco dì continui stimoli?

La risposta è che per ognuno dì loro vale davvero la pena continuare ad andare avanti, non mollare e corciarsi le maniche soprattutto quando il gioco si fa duro.

È proprio per questo che il Direttivo vorrebbe rilanciare, investire e cogliere le innumerevoli grandi occasioni che soltanto i tempi più duri mettono a disposizione. Trasformare un periodo negativo come quello che ormai da anni stiamo vivendo in un successo, in un’opportunità è la cosa che da sempre sappiamo fare meglio; e invece il Circolo Sportivo Montanari chiude. Chiude perché per investire avremmo bisogno dì tempo e nonostante lo abbiamo chiesto in tutti i modi ai nostri locatori, non ci è stata mai data alcuna risposta e così come stanno le cose è davvero inutile andare avanti. Non c’è futuro e senza futuro ogni cosa perde di senso.

Rimane però accesa una grande luce, la nostra vera Speranza, che a differenza dì come spesso si dice, risiede proprio nell’Amministrazione della nostra città, che si è sempre resa super disponibile e per giunta in brevissimo tempo, per supportarci e sostenerci. Comunque vada da parte mia e dì tutto il Circolo un immenso grazie va al nostro Assessore Cinzia Campanelli davvero, ma davvero una di noi. È giunto il momento di sbloccare una situazione che ad oggi non ci permette più dì andare avanti, ne saremmo felici davvero in tanti”.