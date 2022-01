GROTTAMMARE – La dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” comunica che sono aperte le iscrizioni all’anno didattico 2022/23 e per questo ha programmato un calendario di incontri on line per presentare l’offerta formativa e dare indicazioni sulle procedure da seguire per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado.

Ecco come e quando partecipare:

ORDINE DI SCUOLA DATE INCONTRI LINK AL QUALE COLLEGARSI Incontri per iscrizioni al primo anno di Scuola Primaria 11 gennaio 2022 meet.google.com/eit-tzob-esf Incontri per iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 12 gennaio 2022 https://meet.google.com/ndo-qeof-uvp Incontri per iscrizioni al primo anno di Scuola Secondaria I grado 14 gennaio 2022 meet.google.com/nga-pwkv-njz

Gli uffici scolastici comunicano, inoltre, che nella sezione “Iscrizioni” a.s. 2022/2023 del sito web del “Leopardi” sono pubblicati i documenti relativi all’Offerta formativa dell’Istituto e alle modalità di iscrizione e che la dirigente scolastica Luigina Silvestri e i suoi collaboratori sono sempre disponibili , possibilmente previo appuntamento via mail, a ricevere i genitori sia in presenza sia a distanza per un colloquio informativo sulle iscrizioni, il cui termine è fissato al 28 gennaio.

