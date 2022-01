SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto torna a promuovere l’attività sportiva tra i giovani e giovanissimi dopo lo stop forzato causato dal Covid-19, riproponendo il progetto “Sport per tutti” a sostegno delle famiglie con figli iscritti ai corsi di attività sportiva per l’annualità 2021/22.

L’iniziativa riserva alle famiglie un sostegno alla spesa per l’iscrizione di ciascun figlio a corsi di attività sportive pari a 170 euro, fino a un massimo di 450 euro per nucleo famigliare. Il contributo per singolo atleta potrà coprire fino a un massimo del 50% del costo annuale sostenuto per l’iscrizione. La richiesta può essere effettuata per una singola disciplina sportiva oppure per più discipline che non siano praticate contemporaneamente.

Le agevolazioni sono riservate alle famiglie in possesso di Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2022.

Tutte le informazioni sull’iniziativa e i moduli per la richiesta sono disponibili sul sito del Comune www.comunesbt.it(percorso “L’Amministrazione – Altri avvisi pubblici”).

