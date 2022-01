I controlli proseguiranno nei giorni a venire anche alla luce delle nuove disposizioni di contrasto alla pandemia entrate in vigore proprio oggi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 gennaio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, unitamente ai Carabinieri del Nas di Ancona, nel decorso fine settimana, hanno dato esecuzione ad una serie di controlli in tutto il territorio provinciale, soprattutto negli esercizi pubblici come bar e ristorazione in genere.

Gli oltre 450 controlli ad attività ed avventori, coordinati dalla Prefettura ascolana, hanno portato a comminare diverse sanzioni amministrative per mancanza di Green pass rafforzato e anche per mancato uso della mascherina. In generale la cittadinanza ha apprezzato la presenza dell’Arma che è stata considerata ancor più rassicurante poiché tesa a salvaguardare e tutelare la salute della cittadinanza picena.

Nel contesto dei medesimi controlli in un ristorante della costa, i Carabinieri del Nas hanno sanzionato amministrativamente un ristoratore poiché trovato in possesso di 75 chili di alimenti privi della prevista tracciabilità.

I controlli proseguiranno nei giorni a venire anche alla luce delle nuove disposizioni di contrasto alla pandemia entrate in vigore proprio oggi.

