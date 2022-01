GROTTAMMARE – La scuola al centro del villaggio.

Oggi, 10 gennaio, attraverso una conferenza tenuta online, è avvenuta l’illustrazione del progetto di messa in sicurezza e miglioramento funzionale del plesso scolastico in via Toscanini, a Grottammare; oltre 3,5 milioni di euro sono stati stanziati per il completo rifacimento della scuola media ‘Leopardi’.

In presenza del primo cittadino Enrico Piergallini, di amministratori e tecnici comunali e del progettista Ingegner Francesco D’Ercoli, nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla realizzazione del progetto, comprendente un ampliamento e un rifacimento degli spazi scolastici ormai usurati dal tempo (la struttura risale agli anni ’60).

Ad aprire il dibattito è stato proprio Enrico Piergallini: “Il 2022 sarà un anno molto intenso perché questo piano di investimenti straordinari, finanziati con il Pnrr, farà attenzione anche agli investimenti sulle scuole. Bisogna prepararsi ad avere i cassetti pieni di progetti per poter cogliere le occasioni che il Pnrr propone. Da un po’ di tempo ragioniamo sulle nostre scuole, con un investimento in chiusura alla Scuola Speranza, iniziato con i fondi del ministero.

Oggi presentiamo un progetto, approvato qualche giorno fa, che punta l’attenzione sulla scuola in via Toscanini. Un progetto ampio e significativo che sarà finanziato in parte dai fondi già a disposizione e in parte da sottoporre a finanziamento del Pnrr. Si parte, sul versante degli edifici pubblici, dalla centralità delle nostre scuole. Presenteremo un progetto modulare a medio periodo di rifacimento complessivo della scuola, programmato sin da ora a stralci funzionali (autonomi, in un intervento più generale)”.

“Questo – prosegue il sindaco – è uno degli ultimi progetti approvati nel corso dell’ultima giunta dell’anno. A breve termine abbiamo uno scenario di finanziamento di 1,4 mln di euro. I fondi saranno intercettati attraverso una graduatoria regionale e con i fondi Pnrr”.

Commento successivo è stato quello di Cristina Baldoni, assessore alle politiche scolastiche di Grottammare: “Credo che la politica debba dare delle risposte alle aspettative. Quando pensiamo alle scuole diamo risposte alle generazioni future. Vogliamo colmare questo gap che la pandemia ha creato da due anni a questa parte”.

In seguito, ha preso la parola Liliana Ruffini, responsabile dell’area lavori pubblici: “Il progetto è ambizioso, con un importo consistente di 3,6 milioni di euro. L’intervento sarà articolato in tre stralci funzionali che potranno essere realizzati autonomamente l’uno dall’altro. Essi riguarderanno la messa in sicurezza dell’edifico (in ottica antisismica), ampliamenti e miglioramenti funzionali per un valore di 1,4 milioni, compatibile con la richiesta di finanziamento fatta alla Regione Marche sulle graduatorie per l’edilizia scolastica”.

Le ultime note sulla realizzazione del progetto sono state pronunciate dall’Ing. Francesco D’Ercoli: “La scuola ha una buona struttura; pur essendo utilizzabile senza particolari problemi di funzionalità, l’edificio ha bisogno di proiettarsi nei prossimi 40-50 anni. La filosofia progettuale di oggi è quella di prendere edifici costruiti nel passato e allungargli la vita, per l’ambiente e per la sostenibilità ambientale. Per l’edificio di via Toscanini creeremo un atrio al piano terra, con spazi dedicati alle funzioni amministrative. Al piano primo verranno ampliate le aule e inserita una nuova aula dedicata ai disabili. Al terzo piano andremo a migliorare la sicurezza sismica dell’edificio e ad inserire nuove aule singole e/o unite in base alle esigenze del corpo docente. Questo progetto – conclude l’ingegnere – rappresenta il tentativo di dare un segno architettonico al quartiere, connotato da un’urbanistica stratificata che negli anni è andato componendosi. A mio parere è un progetto che andrà a riqualificare un intero quartiere”.

