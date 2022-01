Per i blu vittoria in trasferta a Falconara nel campionato di Serie B, 32-24 il risultato

MONTEPRANDONE – Con una vittoria si era concluso il 2021 e con un successo parte il 2022 dell’Handball Club Monteprandone nel campionato di Serie B.

Sfida di inizio anno, dopo due settimane di pausa, al solito ostica per la squadra di coach Andrea Vultaggio che soffre un po’ nel primo tempo. Ma dopo una prima parte equilibrata (fino al 7-7) i blu iniziano a carburare. E anche se la giornata non è delle migliori – tra gol incassati ed errori in attacco – si va al riposo con gli ospiti avanti di tre (15-18).

Nel secondo tempo, con qualche aggiustamento in difesa e una maggiore precisione dei terzini, Monteprandone riesce subito a ipotecare la partita, sfiorando anche il +10. Sipario sul 32-24 per la vittoria numero 5 della stagione, quella che consente all’HC di restare in scia della capolista Lions Teramo, avanti di due in classifica, a quota 12.

“Soffriamo le partite di domenica mattina – commenta coach Andrea Vultaggio – Avevo previsto una gara difficile per via del carico di lavoro settimanale, ma non credevo che avremmo patito così tanto nel primo tempo. Nella ripresa le cose sono andate decisamente meglio. Abbiamo aggiustato la difesa e ci siamo adattati bene nonostante qualche assenza, un problema al quale purtroppo dovremo fare l’abitudine in questo periodo così difficile dal punto di vista sanitario”.

“Adesso il nostro obiettivo sarà migliorare il più possibile il livello del gioco e della attenzione, sperando di farci trovare pronti per il momento clou della stagione”- conclude Vultaggio.

Sabato 15 gennaio si torna al palazzetto di via Colle Gioioso, avversario Chieti (alle 18).

E intanto per l’Under 17 esordio fortunato, mercoledì scorso, in casa: i blu hanno battuto Camerano 48-36.

Di seguito i giocatori (e le rispettive marcature) della prima squadra che hanno superato Falconara.

Cani 2, Capocasa, Carlini, Evangelista 1, Grilli 4, Khouaja 6, Lattanzi, Marchesino 10, Martin 8, Mucci, Parente, Moreno Salladini 1, Mirko Salladini, Simonetti, Vagnoni.

